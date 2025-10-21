ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Обезщетяват със 176 хил. лева членовете на предишния състав на КФН
Средствата са за изплащане на дължими обезщетения на предходния състав на Комисията за финансов надзор, в съответствие с действащото законодателство. С това ще бъде гарантирано законосъобразното приключване на правоотношенията с предишните членове на изборния състав на Комисията за финансов надзор и спазване на финансовата дисциплина.
Финансовият ресурс ще се осигури за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2025 г.
Кабинетът одобри също допълнителни разходи за персонал по бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията. Средствата са необходими за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда на двама членове с прекратен мандат.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1079
|предишна страница [ 1/180 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Патриархът отива в родното място на Рилския светец
08:41 / 19.10.2025
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: