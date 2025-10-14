Новини
ОБЩИНСКА БАНКА: "Малкият бизнес има нужда не само от финансиране, а от партньорство"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:12
©
Златимир Белчинов, Директор „Микро и малки предприятия“ в Общинска банка
Микро и малките предприятия са сърцето на българската икономика – те създават работни места, вдъхват живот на местните общности и движат иновациите напред. Въпреки това, именно тези компании често се сблъскват с най-големите предизвикателства – от достъпа до финансиране, до нуждата от доверен партньор, който да им даде правилните решения.

В интервю за нашата медия Златимир Белчинов, Директор "Микро и малки предприятия“ в Общинска банка, разказва защо банката вярва в предприемачите, какво я отличава от останалите институции и защо личният подход е ключът към успешния бизнес.

- Г-н Белчинов, защо именно микро и малките предприятия са сред приоритетите на Общинска банка?

Микро и малките фирми са двигател на много местни общности – те създават работни места, предлагат нови услуги и често са първите, които откликват на нуждите на хората около тях. В същото време именно тези предприятия се нуждаят от повече внимание и разбиране, защото често работят с ограничени ресурси. В Общинска банка вярваме, че всеки клиент заслужава време и индивидуален подход – независимо дали става дума за голяма компания или за малък семеен бизнес. Ние имаме експертизата и ресурсите да се вслушаме в идеята на всеки предприемач и да предложим най-подходящото решение за неговия бизнес.

– Какво могат да очакват предприемачите, когато се обърнат към Общинска банка за финансиране на своя бизнес?

Когато предприемач дойде при нас, той не получава стандартен пакет, който трябва да пасне на всички. Нашите екипи отделят време да вникнат в спецификата на бизнеса – независимо дали става дума за малък магазин, занаятчийска работилница или фирма с няколко десетки служители. Силата ни е, че имаме ресурсите и експертизата да предложим комбинация от продукти – финансиране, разплащателни услуги, гаранции – така че клиентът да има пълна подкрепа на едно място. Най-важното е, че не гледаме само на цифрите, а на цялата картина – на идеята и на човека зад нея.

– Какви продукти и услуги предлагате специално за микро и малките предприятия?

Ние предлагаме цялостни решения – от бизнес сметки и разплащателни услуги до финансиране, кредити за оборотни средства и инвестиции, овърдрафти, банкови гаранции. Имаме и решения за стартиращ бизнес, за земеделски производители и за компании, които работят по европейски програми. Знаем, че често най-важното за предприемачите е да могат бързо и лесно да се свържат с правилния човек, затова на нашия сайт сме посочили директен телефон за връзка с колегите от екип "Микрокредитиране“. По този начин всеки клиент може да получи персонална консултация по телефона или да си уговори среща с наш представител.

– Ако един предприемач е на прага на решение – да стартира бизнес или да инвестира в нова идея, защо да се обърне именно към вас?

Защото ние не предлагаме просто финансов продукт. Предлагаме внимание, разбиране и партньорство. Нашият екип има опита и експертизата да консултира всеки клиент – дори и този, който не е сигурен какво точно му трябва. Ние вярваме, че разговорът лице в лице е най-добрият начин за взимане на информирано решение.

– Какво бихте казали на хората, които още се колебаят да влязат в клон на Общинска банка?

Бих им казал - не отлагайте. Елате и поговорете с нашите експерти – безплатно е и няма ангажимент. Ще ви изслушаме, ще обсъдим идеята ви и ще ви предложим варианти, които може би дори не сте обмисляли. В крайна сметка решението винаги е ваше. Но е важно да знаете, че има банка, която вярва във вас и е готова да бъде до вас по пътя на развитие на бизнеса ви.






