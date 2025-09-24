Ню Йорк: Росен Желязков заговори за още един източник на енергия за България

© Зелената енергия, генерирана в Каспийския район, ще е още един източник на електрическа енергия за Европа, в това число и за България, заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Двамата разговаряха в Ню Йорк в рамките на 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН. В срещата участваха също министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.



Премиерът Желязков специално открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на премиера Желязков с президента Алиев днес. Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан, отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, посочи премиерът Росен Желязков.



В рамките на срещата между Желязков и Алиев е обсъден също потенциалът, които има Балкански поток и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа. България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура, заяви още министър-председателят.



Попитан от представителите на медиите дали е застрашено второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост за България заради искането на "Обнови Европа“ към Европейската комисия, премиерът Росен Желязков заяви, че аргументите внимателно ще бъдат разгледани. Ние като правителство, разбира се, не сме щраус, който ще си зарови главата в пясъка. Винаги, когато голяма политическа група от Европейския парламент се обръща към Европейската комисия с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание, добави



министър-председателят. Премиерът Желязков беше категоричен, че правителството никога и по никакъв повод не си е позволявало да се намесва в работата на независимия български съд.