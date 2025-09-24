ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Ню Йорк: Росен Желязков заговори за още един източник на енергия за България
Премиерът Желязков специално открои нарастващото значение на диверсификацията на източниците на електрическа енергия и на природен газ. Именно тази тема е била във фокуса на срещата на премиера Желязков с президента Алиев днес. Говорихме много конкретно за доставката на зелена енергия от Каспийския район - 6 гигавата от Азербайджан, отбеляза министър-председателят и добави, че заедно с другите страни от Каспийския басейн - Казахстан и Туркменистан, възможностите нарастват до 10 гигавата. Затова изграждането на кабел под Черно море, но и на кабели, които ангажират Грузия, Армения, през Турция, става все по-реалистично, посочи премиерът Росен Желязков.
В рамките на срещата между Желязков и Алиев е обсъден също потенциалът, които има Балкански поток и включването на Южния газов коридор за разширяване на доставките на азерски газ за Европа. България е важен коридор и затова ние отделяме специално внимание на изграждането на нашата вертикална и хоризонтална инфраструктура, заяви още министър-председателят.
Попитан от представителите на медиите дали е застрашено второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост за България заради искането на "Обнови Европа“ към Европейската комисия, премиерът Росен Желязков заяви, че аргументите внимателно ще бъдат разгледани. Ние като правителство, разбира се, не сме щраус, който ще си зарови главата в пясъка. Винаги, когато голяма политическа група от Европейския парламент се обръща към Европейската комисия с конкретни искания, трябва да обърнем необходимото внимание, добави
министър-председателят. Премиерът Желязков беше категоричен, че правителството никога и по никакъв повод не си е позволявало да се намесва в работата на независимия български съд.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 62
|предишна страница [ 1/11 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: