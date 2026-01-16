В съобщение, получено в Басейнова дирекция "Дунавски район“ (БДДР) от румънската страна посредством Системата за предупреждение при аварийни ситуации към Международната комисия за опазване на река Дунав (AEWS – ICPDR), са предоставени резултати от химични анализи на качеството на водите на река Дунав в района на потъналата баржа на територията на гр. Зимнича, Румъния, съобщиха от МОСВ.Представените резултати са от изпитване на води в три точки - към баржата, надолу и нагоре по течението, по следните показатели: активна реакция (рН), електропроводимост, калций, магнезий, амоний, нитрати, нитрити и фосфор като ортофосфати.При сравнение на резултатите от трите пробонабрани точки със стандартите за качество на повърхностни води за речен тип R 6 – среден и долен Дунав, не се установяват отклонения от нормите за добро състояние по анализираните показатели. Изключение се констатира в измерените концентрации на показател фосфор като ортофосфати, които превишават нормата за добро състояние.В допълнение е извършен анализ на получените данни спрямо наличните в БДДР данни от мониторинг в пункт от националната мониторингова мрежа за река Дунав след гр. Свищов. Анализът на резултатите показва, че отчетените концентрации по разглежданите показатели са съпоставими и в сходни диапазони с регистрираните в пункта от националния мониторинг.В следващо съобщение от румънската страна е посочено че "намерението за изпращане на спасителен кораб за изтегляне на наводнената баржа е отменено поради възникнали технически проблеми, по-силно течение и увеличен дебит на дунавските води."Сигналът за заседналия на пясъчна коса кораб под румънски флаг в района на Порт Зимнича, натоварен с приблизително 1540 тона тор, е получен в БДДР в 12,16 ч. на 13 януари. Своевременно е възложено вземане на проби от река Дунав в района на потъналия кораб от регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) във Велико Търново и Русе.Извършена е проверка на място от експерти на БДДР, в присъствието на представители на Община Свищов, Дирекция "Речен надзор – Русе“ при Изпълнителна агенция морска администрация и ИАОС. Направен е оглед и обход на участък от река Дунав от речен километър 554 до речен километър 542 с граничен полицейски катер. От служители на ИАОС е извършено пробонабиране на повърхностни води от 9 пункта по цялото протежение на участъка, като за всеки пункт е направен експресен анализ по показатели pH, температура, електропроводимост и разтворен кислород.В целия проверен участък, както и непосредствено до потъналата баржа не се наблюдава видимо замърсяване на водите на река Дунав - няма промяна на цвета, нито специфична миризма или видим филм. Не се констатира наличие на мъртва риба.Същият ден от служители на ИАОС са взети водни проби и е направен експресен анализ на състоянието на водите в три точки от участъка преди град Русе.Наличните към момента данни от извършените експресни анализи не показват отклонения от нормите за добро състояние за води.Басейнова дирекция "Дунавски район“ ще информира своевременно след получаване на резултатите от изпитванията на взетите водни проби.