ЗАРЕЖДАНЕ...
Няма прошка за Никола Бургазлиев от мелето с АТВ в Слънчев бряг
©
Бургазлиев поиска изменение на мярката му в по-лека - парична гаранция или “Домашен арест". "От деня, в който стана инцидентът, не съм спирал да мисля за него. Ако можех да върна времето назад, щях да го направя. Ако имам възможност да бъда на свобода и да работя, всички изкарани пари ще давам на Марти. Моля за по-лека мярка. Винаги съм съдействал на органите на реда и ще продължа да го правя. Искам само да бъда до семейството си“, каза в съдебната зала Бургазлиев.
Като свидетел на днешното заседание бе призована Светлана Димитрова - класен ръководител на несебърлията. “Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката пред съда. Тя подчерта, че в момента Бургазлиев е под самостоятелна форма на обучение и трябва да се яви на 19 изпита.
"Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор. Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти преди началото на заседанието адвокатът на Бругазлиев Галина Колева.
"Жалбата е несъстоятелна. Твърдението на защитата, че не може да продължи образованието не е адекватна", казаха от прокуратурата. От там добавиха, че с разрешение на директора е позволено на Никола да бъде посещаван от преподаватели, а така да продължи обучението си. Според обвинението има възможност Никола да се укрие, ако излезе от ареста.
Повече четете в нашата тема!
Още по темата
/
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование
14:30
Близки на пострадалите в катастрофата с АТВ в Слънчев бряг настояват виновникът да остане в ареста
13:51
Трагедията в Слънчев бряг с АТВ: Събирането на доказателства за смъртоносния инцидент е приключило
15.10
Семейството на Христина и Марти: Няма да допуснем един убиец да излезе на свобода без дори да бъде съден
11.10
Николай Попов: Сега вратата на ареста се отваря широко за Бургазлиев и делото е на път да отиде в кофата
10.10
Следовател за инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Неизправност на превозното средство не е установена
17.09
Още от категорията
/
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
17:05
НСИ: Българите ще се въздържат от ремонти на дома и купуване на нова кола през следващите 12 месеца
13:01
Фискалният съвет: Допълнителното пенсионно осигуряване може да допринесе за по-висока финансова сигурност на бъдещите пенсионери
11:42
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
10:03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.