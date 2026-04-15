Ако през следващите дни видите по пътищата ни необичайно много военна техника и униформени с чужди пагони – спокойно, има съвсем логично обяснение и то не е повод за притеснение.

Става въпрос за планирана ротация на полския контингент, който участва в мисиите на НАТО в Косово (KFOR). В периода от 16 до 22 април полските военнослужещи и тяхната техника ще преминат транзит през територията на България на път за съседната ни държава. Това съобщават от Министерството на отбраната, цитирани от Blagoevgrad24.bg.

За да няма объркване и за да се гарантира сигурността на движението, всички автоколони ще бъдат ескортирани от екипи на "Военна полиция“. Така че, ако ги засечете на магистралата или по главните пътища към границата – няма нищо извънредно, просто поредната ротация на личния състав.