|Няма да ядем истински мед тази година
"Климатичните условия се промениха много. Пролетта беше много студена, акацията изобщо не цъфна в нашия район. Липата малко. И сега тепърва вадим това, което е от букета", обясни пчеларят Мария Костадинова.
За съжаление и лятото е изпитание за пчелите.
"Високите температури и жегата просто не позволяват на самите растения – да отделят нектар така, както ни се иска", обясни пчеларят Полина Михова.
Единственото утешение за добруджанските пчелари е, че при тях зимната смъртност е в нормите.
"Но много колеги, с които контактуваме, се оплакват в определени региони от много голям процент - 80 - 90% смъртност. Не знам как ще се развива пчеларството занапред", обясни пчеларят Мария Костадинова.
При оптимални условия едно пчелно семейство произвежда по 40 килограма мед. Но тази година очакванията са за много по-ниски от обичайните добиви.
За по-големите производители шанс за повишаване на цената няма. От години е 4 лева за килограм. Любомир Любенов има три пчелина с триста кошера и не може да си позволи да продава тоновете добит мед на дребно.
"Добра цена според мен е поне от 5,50 - 6 лева нагоре. Но за мене това е трудно постижимо и е свързано изцяло с вноса на чужд мед в България, който ни подбива цената", каза той.
Нито продажбите на дребно, нито кооперирането ще спасят сектора, споделя Любомир.
"Очаквам, че бизнесът ще се свие реално. Ще останат големи фирми, едри и ще продължи да се внася мед от чужбина", сподели още той пред NOVA.
