Няма да има "такса водомер"?

© "Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план. Това каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването, които бяха приети на първо четене, да бъдат оттеглени.



Припомняме, че промените бяха приети на първо четене в началото на парламентарната седмица и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява по два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер".



"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно", каза още Нанков.



Според него ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Предложението на ГЕРБ е - при до 10 куб. метра потребено количество да си остане непроменена тарифата и над 10 куб. метра за онези, които пълнят басейни и поливат с питейна вода, да бъде по-висока цената.