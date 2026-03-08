КНСБ и част от нейните основни членове организират протестни действия, които ще се проведат в няколко града на страната в периода 9–12 март.Акциите са свързани с настояване за намиране на законодателно решение за осигуряване на 5% увеличение на основните месечни заплати от бюджета в секторите, финансирани на принципа на субсидията. Те не получиха ръст в първия вариант на т.нар. удължителен закон.Първата ще бъде в утрешния ден:Работещите в "Български пощи“ ще спрат работа в деня, в който според графика за този месец следва да се раздават пенсиите. В 7:30 ч, когато започва работното им време, те ще излязат пред станциите в знак на протест и няма да обслужват клиенти.Тяхното искане е за осигуряване на средства за минимум 5% увеличение на основните месечни заплати със задна дата от 01.01.2026 г. Необходимият ресурс е 2,42 млн. евро.Организатор: Синдикална федерация на съобщенията към КНСБТова поставя под риск получаването на пенсиите от страна на пенсионерите.КНСБ изпрати писмо до Министерството на вътрешните работи с искане за осигуряване на допълнително полицейско присъствие пред пощенските станции в страната във връзка с обявения протест на служителите на "Български пощи“, насрочен за 9 март 2026 г.В КНСБ постъпват сигнали за възможно напрежение във връзка с очакваното струпване на граждани пред пощенските станции в цялата страна. С оглед предотвратяване на евентуални инциденти синдикатът настоява за осигуряване на допълнителни полицейски екипи, които да съдействат за опазването на обществения ред.