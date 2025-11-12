Борислав Гуцанов.
Изказването му се отнася до хосписите за възрастни хора, предлагащи мизерни условияв хосписи в Поморие и Черноморец.
"Не може да продължава това нещо по този начин. Ако трябва, ще го направим така, както влязохме в другите домове. Но нека тези писма да стигнат за пореден път до роднините и да видим те какво ще вземат като мерки и като реакция", заяви Борислав Гуцанов.
