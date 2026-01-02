ЗАРЕЖДАНЕ...
Нумеролог обясни как да разберем какво казват числата за личната ни 2026 година
© ФОКУС
"За да изчислим личната година, трябва да пресметнем датата си на раждане със съответната година. В случая с 2026 г., за да си направим изчислението на личната година за 2026-та", казва тя.
Нумерологът даде пример как да направим изчислението с датата 16 ноември.
16.11.2026 г. Смятаме 1 и 6 – 7, 1 и 1 от 11-ти, което става 9, и единица от годината, защото вече я пресметнахме – тя е 1, личната година е 10 или 1.
"Следователно, през информацията, която ни носи числото на личната година, всеки трябва да започне да работи в тази посока", добави нумерулогът.
"Важно е да се знае, че в идната 2026 г. е възможно всички неща, всички нововъведения в самите нас и в световен мащаб да останат по-скоро на ментален план, защото единицата се намира в числовия ред 1-4-7, който е горе в ментала. И ще бъдат посети семената на новото. Това, което ще започне да се случва активно, ще започне да се случва през 2027 г. Там вече на материален план ще видим всичко, което се е запланувало и заформило през 2026 г.", допълни нумерологът.
Още по темата
/
"Пирогов": 15- годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника
01.01
Байкушев: Пожелавам от сърце да усетим отговорността и да знаем, че всичко в нашата държава зависи от нас самите
01.01
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.