Западните медии отразиха полагането на клетва на новото служебно правителство в страната ни. Световни информационни агенции катоподчертаха, че новият служебен кабинет, в лицето на Андрей Гюров, ясно е заявил прозападната ориентация на малката балканска страна. Новият министър-председател на България потвърди в четвъртък, че прозападната ориентация на страната му е "основна ценност“ и стратегически ангажимент, докато тя се подготвя за изборите през април.В изказване пред Народното събрание, след като той и министрите му положиха клетва, Андрей Гюров заяви, че България ще подкрепи усилията за постигане на траен и справедлив мир в Украйна. Той посочи, че правителството ще работи в тясно сътрудничество със своите съюзници в Европейския съюз и НАТО."България принадлежи към демократичните държави и ще защитава тази позиция, като бъде предсказуема, поддържа икономическа стабилност и защитава демократичния ред“, заяви Гюров.50-годишният икономист Гюров е бил заместник-управител на българската централна банка от 2023 г. Той е бил и депутат и парламентарен лидер на "Продължаваме промяната“ в парламента.Назначаването му дойде след като предишната управляваща коалиция, водена от центристката партия ГЕРБ, подаде оставка в края на 2025 г. след национални протести, предизвикани от общественото недоволство.Сривът помогна да се проправи пътят за нови избори – осмите от април 2021 г. насам – които според анализатори биха могли да увеличат броя на местата, заемани от националистически и проруски групи.Новият временен (служебен) министър-председател ще бъде подкрепен от кабинет от експерти в основните си задачи за осигуряване на честни и прозрачни избори и възстановяване на общественото доверие в институциите.Гюров призова българите да отидат до урните на 19 април и "да не позволят гласът им да бъде превърнат в инструмент, служещ на чужди интереси“.