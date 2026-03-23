Ново в тол управлението: Актуални данни за трафика и метеоусловията на всеки 15 минути
Системата включва две основни интерактивни карти - едната показва интензивността на трафика, а другата - метеорологичната обстановка в страната. Втората карта събира информация от 80 пункта и използва open source модел за обработка, като освен текущи данни предлага и риск-анализ. Например, при наличие на мъгла или валежи, съответните точки се оцветяват и обозначават със символи, улесняващи бързата ориентация.
Особено полезна е визуализацията чрез цветови код. Червените зони сигнализират за по-висок риск - било то от интензивен трафик или неблагоприятни метеорологични условия. При избор на конкретна точка потребителите получават детайлна информация за вида на риска - например мъгла, валеж или облачност, предаде NOVA.
Картата за трафика също използва цветова скала и показва броя превозни средства, преминаващи през дадени участъци. Чрез специален плъзгач шофьорите могат да филтрират натовареността - например да видят само участъци с над 750 или 1000 автомобила на час. Това позволява по-лесно избиране на алтернативни маршрути и избягване на задръствания.
Освен за ежедневните пътувания, данните от тол системата ще бъдат публикувани и в портала за отворени данни в машинночетим формат. Това ги прави ценен ресурс за икономически, логистични, агрометеорологични и регионални анализи, като дори дават индиректна представа за икономическата активност в различни райони.
Интерактивните карти вече са достъпни на сайта на Националното тол управление и предоставят навременна, визуално разбираема информация. Както подчерта проф. Асенов, целта е шофьорите да могат не само да планират по-ефективно маршрута си, но и да повишат безопасността си на пътя.
