ЗАРЕЖДАНЕ...
Ново увеличение на цените в здравния сектор през януари
© Булфото
С еднакво увеличение по този показател са "Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ и "Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“. Най-голямо увеличение спрямо предходния месец е регистрирано при цените в групите: "Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ (1.8%), "Услуги на ресторанти и хотели“ (1.6%) и "Застрахователни и финансови услуги" (1.3%).
По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи "Облекло и обувки“ с намаление от 4.0% и "Информация и комуникация“ - намаление с 0.3%.
Месечната инфлация е 0.6%, а годишната инфлация е 3.5%, според предварителни данни на НСИ. Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като месечната инфлация се отнася за януари 2026 г. спрямо предходния месец, а годишната инфлация е за януари 2026 г. спрямо същия месец на предходната година. Средногодишната инфлация за периода февруари 2025 - януари 2026 г. спрямо периода февруари 2024 - януари 2025 г. е 4.6%.
Още по темата
/
Читател: Открих стара бележка от аптека и се ужасих "някои лекарствата са скочили с над 50% за 5 години"
27.12
Над 6 млн. е-рецепти са обработени за месец – облекчение за пациентите, лекарите и фармацевтите
01.07
Още от категорията
/
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
11:29
PR експерт: Служебният примиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
10:32
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.