Ново ниво на гостоприемство: Как Vivacom дигитализира хотелската индустрия

© В съвременната туристическа индустрия клиентските очаквания далеч надхвърлят обичайните удобства като комфортна стая и добра локация. Днес клиентите очакват високоскоростен интернет, качествено телевизионно съдържание и безпроблемна свързаност – във всяка стая, по всяко време. Това поставя хотелиерите пред нови предизвикателства, които изискват надеждни технологични партньори и иновативни решения.



Като лидер в предоставянето на бизнес услуги, Vivacom предлага специално разработени решения за хотелиерската и туристическата индустрия, които подпомагат дигитализацията, повишаването на конкурентоспособността и лоялността на клиентите.



EON BIZ Smart TV е професионално телевизионно решение, създадено с мисъл за туристическия сектор. Услугата предлага над 110 канала, основно в HD качество с уредени права за публично излъчване – ключово условие за спазване на законодателството и избягване на санкции. Съдържанието е богато и разнообразно – филми, спорт, музика, новини, детски и модни програми, а модерният EON интерфейс позволява на гостите да използват удобни функции като архив до 7 дни назад, търсене и пауза на живо. За хотелите това означава добавена стойност към престоя на гостите, по-добри онлайн отзиви и рейтинги, както и по-дълъг престой в общите части – фактор, който пряко се отразява върху оборота.



Надеждната интернет връзка вече не е допълнителна услуга, а стандартно очакване. С високоскоростния си оптичен интернет FiberNet BIZ, Vivacom осигурява сигурна и бърза безжична връзка, пригодена за нуждите на хотели с много потребители и устройства. Услугата включва централизирано управление, лесно проследяване на натовареността и професионална поддръжка, която гарантира безпроблемно функциониране. Хотелиерите печелят по-високо удовлетворение на клиентите, повече време, прекарано на място, и утвърждаване на имиджа си като съвременен и технологично обезпечен обект.



С решения като EON BIZ Smart TV и FiberNet BIZ, Vivacom не просто доставя услуги, а се превръща в част от стратегическия растеж на туристическия сектор в България. Независимо дали става дума за семеен хотел в планината, бутиков апартхотел в града или курортен комплекс на морето, технологичните решения на телекома помагат на бизнеса да отговори на очакванията на новото дигитално поколение туристи.



За собствениците на туристически обекти днес технологичният избор не е просто въпрос на удобство – той е фактор за растеж в динамична среда. Затова Vivacom стои до бизнеса с решения, които работят днес в услуга на бизнеса и го подготвят за бъдещето.