Ново мощно земетресение удари Япония, обявена е тревога за цунами
Епицентърът му е с дълбочина 20 км. Издадено е и предупреждение за цунами от Японската метеорологична агенция.
ФОКУС припомня, че вчера отново в този регион бе засечен трус с магнитуд 6,5 по скалата на Рихтер.
А на 8 декември земетресение от 7,6 бе регистрирано край остров Хокайдо, Япония. Агенцията за управление на пожарите и бедствията съобщи, че са ранени най-малко 51 души.
