Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна

© Plovdiv24.bg От днес до 24 октомври (петък), между 8 ч. и 18 ч. за полагане на маркировка временно ще се променя организацията на движение в участък от АМ "Тракия" в област Пловдив.



Дейностите ще се изпълняват между 119-и и 147-и км в двете платна на движение, като поетапно ще се стеснява активната лента. Трафикът ще преминава в изпреварващата, като е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание.



Агенция "Пътна инфраструктура" водачите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.



Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.