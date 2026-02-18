В Прокуратурата бяха показани нови видеозаписи във връзка със случая "Петрохан". Камерите, от които са взети материалите, заснемат целия път до хижата и около нея.Най-пълна информация дава камерата, наречена "Паркинг", която снима северната страна на обекта, включително гаража, главния и задния вход.По време на брифинга в Прокуратурата стана ясно, че на записите няма движение след 17:56 ч. на 1-ви февруари до 10:44 на 2-ри, когато се появява свидетля на Деян Илиев. В 1:26 ч. отново на същия ден се вижда само животно, когато вече хижата гори от няколко часа. След това пристигат и полицейските служители.Властите показаха и запис, на който се вижда отдаването на почит към Калушев. На 31 януари от камерите Ивайло, Дечо и Пламен (първите трима убити) са заснети докато му се кланят. Това се случва, след като Калушев пристига с кемпера си в 14 ч. на този ден. Тези записи бяха представени, за да се изтъкне култа към него.Излъчени бяха и записи от 1-ви февруари, когато Ивайло Калушев вече е напуснал района на хижа "Петрохан". На този ден в 20:04 ч. започва огънят от мазето, а 40 минути по-късно гори и първият етаж. Минути по-късно той вече се разраства и към втория. Забелязва се и движение от фенер. Това са и последните записи, на които се виждат тримата мъже (бел. ред. Пламен, Дечо и Ивайло Иванов).От Прокуратурата допълниха, че към 20:44, когато пожарът вече гори, се вижда движението на Иванов с опожарени дрехи.