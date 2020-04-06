Íîâè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, ïî÷èíà îùå åäíà æåíà!

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Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 17:33 / 06.04.2020Êîìåíòàðè (10)30
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549 ñà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ ïî äàííè íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. Ïðåç äíåøíèÿ äåí ñà äîêàçàíè îùå 8 íîâè ñëó÷àè, êàòî âñè÷êè òå ñà â Ñîôèÿ. Ëàáîðàòîðèèòå ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò.

201 ñà ëèöàòà ñ ïîòâúðäåí COVID-19, êîèòî ñà íàñòàíåíè ïîä ëåêàðñêî íàáëþäåíèå â áîëíè÷íè óñëîâèÿ. 26 ñà ïàöèåíòèòå ñ COVID-19, êîèòî ñà â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ è êëèíèêè.

Ïî îòíîøåíèå íà îáùàòà êàðòèíà – êúì 6 àïðèë: 313 îò ðåãèñòðèðàíèòå ó íàñ ñëó÷àè íà COVID-19 ñà íà ìúæå è 236 íà æåíè. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà ëèöàòà, ïðè êîèòî å äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ, å 47,7 ãîäèíè.

Îáùèÿò áðîé íà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ïðè ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè å 30 äóøè.

Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å óñòàíîâåí COVID-19, ñà 22. Äíåñ â ÓÌÁÀËÑÌ "Í. È. Ïèðîãîâ“ å ïî÷èíàëà 90-ãîäèøíà æåíà. Ïàöèåíòêàòà å ñòðàäàëà îò äèàáåò, ñúðäå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò, õðîíè÷íà îáñòðóêòèâíà áåëîäðîáíà áîëåñò è äðóãè ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçêàçâà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà áëèçêèòå è ñåìåéñòâîòî íà ïî÷èíàëàòà æåíà.




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Ïîêàæåòå åäèí áîëåí îò âèðóñà. Ïðèëîæåòå äîêóìåíòè, êîèòî äîêàçâàò, ÷å å áîëåí îò òîçè "âèðóñ". Öÿë ñâÿò å ñêðèë "áîëíèòå". Çàùî? Âñåêè ÷îâåê óìèðà îò íåùî, ïîñëåäíî âðåìå ñòàíà ìîäåðíî âñè÷êî äà ñå ïðåïèñâà íà òîçè èçìèñëåí âèðóñ. Êàê äà âè âÿðâàò õîðàòà, íå ñìå ñëåïè è âèæäàìå êàê íè ìèñëèòå çà àãíåòà!
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"Ìèð íà ïðàõà è", íî ñàìî åäíî äà îòáåëåæà, äàé áîæå âñåêè ìó äà èçêàðà äî 90 è äà ïî÷èíå îò êîðîíà âèðóñ. Òåçè âå÷å ïî÷íàõà ñåðèîçíî äà ñå ïîäèãðàâàò ñúñ ñòðàäàíèåòî íà õîðàòà!
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Íà 90 ãîä ñ åäèí âàãîí áîëåñòè äàëè íå å óìðÿëà îò åñòåñòâåíà ñìúðò
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"90-ãîäèøíà æåíà. Ïàöèåíòêàòà å ñòðàäàëà îò äèàáåò, ñúðäå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò, õðîíè÷íà îáñòðóêòèâíà áåëîäðîáíà áîëåñò è äðóãè ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ. " ÁÅÇ ÊÎÌÅÍÒÀÐ
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Åé,÷óäèòå ñå îò êúäå äà èçìèñëèòå íÿêîé íà ñìúðòíî ëåãëî òà äà ìó ïðåïèøåòå ðŸ‘‘
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