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|Íîâè ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, ïî÷èíà îùå åäíà æåíà!
201 ñà ëèöàòà ñ ïîòâúðäåí COVID-19, êîèòî ñà íàñòàíåíè ïîä ëåêàðñêî íàáëþäåíèå â áîëíè÷íè óñëîâèÿ. 26 ñà ïàöèåíòèòå ñ COVID-19, êîèòî ñà â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ è êëèíèêè.
Ïî îòíîøåíèå íà îáùàòà êàðòèíà – êúì 6 àïðèë: 313 îò ðåãèñòðèðàíèòå ó íàñ ñëó÷àè íà COVID-19 ñà íà ìúæå è 236 íà æåíè. Ñðåäíàòà âúçðàñò íà ëèöàòà, ïðè êîèòî å äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ, å 47,7 ãîäèíè.
Îáùèÿò áðîé íà ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ïðè ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè å 30 äóøè.
Ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å óñòàíîâåí COVID-19, ñà 22. Äíåñ â ÓÌÁÀËÑÌ "Í. È. Ïèðîãîâ“ å ïî÷èíàëà 90-ãîäèøíà æåíà. Ïàöèåíòêàòà å ñòðàäàëà îò äèàáåò, ñúðäå÷íà íåäîñòàòú÷íîñò, õðîíè÷íà îáñòðóêòèâíà áåëîäðîáíà áîëåñò è äðóãè ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.
Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçêàçâà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà áëèçêèòå è ñåìåéñòâîòî íà ïî÷èíàëàòà æåíà.
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