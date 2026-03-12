Иван Христанов са освободени директорите на три от шестте държавни горски предприятия. Промените са част от управленските мерки за повишаване на ефективността и устойчивото управление на горските ресурси.
За директор на "Северозападно държавно предприятие“ – Враца е назначен Цветко Цветков. Ръководството на "Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово поема Иван Степанов, а "Североизточно държавно предприятие“ – Шумен ще бъде управлявано от Цветелин Миланов.
Със заповеди на министъра на земеделието и храните са извършени и промени в състава на управителните съвети на държавните предприятия по Закона за горите.
