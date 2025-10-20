Новини
Нови промени засягат електронния подпис
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:31
©
Служителите в администрациите ще могат да правят волеизявления и да изпращат електронни изявления само чрез квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП). Това предвиждат промени в Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в администрациите, внесени от Министерството на електронното управление за обществено обсъждане.

Промените се налагат заради необходимостта електронната идентификация на служителите да е с високо ниво на осигуреност, се посочва в мотивите към проекта.

Друга промяна предвижда въвеждане на изискването, когато служителите вписват, заличават, извличат, предоставят и изпращат данни от регистри или автоматизирани информационни системи задължително да използват КУКЕП. Предложението е свързано с изискването за високо ниво на осигуреност на средствата за електронна идентификация на служителите в администрацията при работа с регистри.

Освен това електронният подпис ще може да се използва от служителите в администрациите и в случаите, когато извършват действия в лично качество. Промяната се налага заради факта, че титуляр на електронния подпис може да бъде само физическото лице, което създава подписа и че Регламент (ЕС) № 910/2014 не прави разлика между "личен“ и "служебен“ подпис.

Облекчена е процедурата относно оформянето на документите във връзка с издаването на КУКЕП като е предвидено тя да се определя със заповед на ръководителя на съответната администрация

Отпада изискването КЕП да се издават със срок за валидност само една година.

Предвижда се за валидиране на електронните подписи да се използва и инструмента, разработен от Европейската комисия, чрез който всички сертификати и свързаните с тях вериги, подкрепящи подписите, се валидират спрямо доверителните списъци на всички държави членки и доверителните списъци на трети държави, с които Европейския съюз има сключени споразумения, пише pariteni.bg.






