Нови промени в движението по АМ "Тракия"
Автор: Елиза Дечева 07:54
©
От 8 ч. до 18 ч. днес шофьорите да се движат с повишено внимание в участъка от 98-и км до км 100 на АМ "Тракия“ в област Пазарджик.

Причината е, че във въпросната отсечка ще се подменят ограничителни системи в средната разделителна ивица, като при изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Статистика: