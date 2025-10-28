Новини
Нови правила за банките при отпускане на кредити
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:07
От 1 февруари 2026 година Българската народна банка (БНБ) ще изисква от банковите клонове да изпращат информация за новите кредитополучатели в рамките на максимум два дни, вместо досегашните пет. Промяната е част от усилията за ограничаване на кредитните измами, за които медиите неведнъж са съобщавали.

Десетки хора са попаднали в капана на измамници, които ги убеждавали, че могат да изтеглят фиктивен кредит срещу комисионна. Потърпевшите били подтиквани да изтеглят няколко кредита в един ден от различни банки и да предадат парите на измамниците, които след това изчезвали безследно.

"Животът ми се преобърна“ – така описва преживяното мъж пред NOVA, станал жертва на измама за стотици хиляди лева.

След разказите на потърпевшите се повдигна въпросът за твърде бавното обновяване на кредитния регистър. Именно поради това една банка може да разбере твърде късно, че друга вече е отпуснала заем на същото лице, и да отпусне нов такъв. Тази слабост на системата е причина за случаи на длъжници към четири банки, които днес все още изплащат кредити за над 300 000 лева.

