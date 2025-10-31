ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нови ограничения по АМ "Тракия" заради ремонти
На 4 и 5 октомври ще се работи при 335-и км на магистралата в посока София. Ще бъде затворена активната лента и движението ще се извършва в изпреварващата.
От 5 до 9 ноември ремонт на настилката ще се изпълнява в отсечката между 331-и до 334-и км в платното за София. Движението ще се извършва в изпреварващата лента, като активната и аварийната лента ще бъдат затворени.
Участъците ще бъдат сигнализирани и обезопасени с пътни знаци.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
