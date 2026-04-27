Има ново доказателство по случая "Петрохан-Околчица". След стопяването на снега е открита гилза в района на бившата хижа, изнформацията е на bTV. От разследването не потвърдиха, но и не отрекоха.

Повече от два месеца и половина след откритите тела пред хижа Петрохан, районът остава отцепен. На паметника, монтиран на осми април от близки на загиналите, има свежи цветя. Пътят към хижата остава блокиран. Хора в социалните мрежи твърдят, че в района на хижата има раздвижване.

ФОКУС припомня, че сагата започна с три открити трупа в опожарената бивша хижа "Петрохан". Хижата се е стопанисвала от Ивайло Калушев. Няколко дни по-късно в кемпер, в близост до Околчица, бяха намерени още три тела.