Нови цени за паспорти и шофьорски книжки, въвеждат 10-годишен паспорт
По-скъпи шофьорски книжки: Нови такси и нови услуги
Таксата за издаване на свидетелство за управление на МПС се увеличава от 12,78 евро на 13,80 евро. Макар промяната да изглежда умерена, тя е част от по-широка реформа, свързана с въвеждането на новите образци на българските лични документи и актуализирането на разходите по тяхното производство.
Запазват се социалните преференции за определени групи граждани. Хората между 58 и 70 години ще продължат да плащат досегашната преференциална такса. За лицата с трайно намалена работоспособност от 50% и над 50% също остава намалението, което действа и в момента.
За гражданите над 70 години се запазва пълното освобождаване от такса – те ще продължат да получават шофьорска книжка безплатно, независимо дали услугата е обикновена, бърза или ускорена.
В проекта се подчертава, че това е социална мярка, насочена към възрастните хора, които попадат под грижата на държавата.
Предвиждат се и нови услуги – например временна карта за самоличност с такса 40,39 евро и военна карта за самоличност за 38,35 евро.
Паспортите поскъпват значително: нови срокове, нови категории, нови цени
Най-сериозните промени са при паспортите. Таксата за стандартен паспорт с 5-годишна валидност се увеличава от 20,45 евро на 26,59 евро. За първи път се въвежда и паспорт с 10-годишен срок, който ще струва 28,63 евро.
Цените за дипломатически и служебни паспорти скачат рязко. Дипломатическият документ поскъпва от 23,01 евро на 59,31 евро, а служебният – от 23,01 евро на 88,96 евро.
По-високи ще бъдат и таксите за бежанци и лица с предоставено убежище. Бежанците ще плащат 59,31 евро за документ за пътуване, а таксата за хората с убежище се увеличава почти осемкратно – до 163,10 евро.
Въвежда се ново диференциране на възрастовите групи. Отпада таксата за хората между 58 и 70 години, а за лицата до 14 и над 70 години се предвиждат преференциални цени за паспорт с 5-годишна валидност.
Запазва се принципът първият паспорт за деца до 14 години да струва четири пъти по-малко от стандартната такса, а следващият – два пъти по-малко. За хората над 70 години остава намалението, мотивирано с необходимостта от социална подкрепа.
Бързи, ускорени и експресни услуги: коефициентите остават
Съгласно Закона за българските лични документи услугите се предлагат в различни срокове, а цената се определя пропорционално спрямо обикновената такса.
Бързата услуга струва два пъти повече от стандартната. Ускорената – три пъти повече. Експресната – пет пъти повече. Този модел се запазва и в новата тарифа.
Централизирано персонализиране от 2026 г.
В проекта е записано, че от март 2026 г. се планира въвеждане на централизирано персонализиране на българските лични документи. Това означава нов технологичен процес, който според МВР ще подобри сигурността и контрола върху издаването на документите.
