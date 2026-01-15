Нова снежна писта отваря в Осоговска планина, предаде. Това е писта "Плавилото“, която до този момент не беше в експлоатация поради липса на достатъчна снежна покривка.След продължителни ниски температури и денонощна работа на екипа на комплекса трасето вече е напълно заснежено и подготвено за експлоатация. Машините са обработили пистата, за да бъдат осигурени добри условия и безопасност за скиори и сноубордисти от всички нива.От ръководството на Ски център "Осогово“ посочват, че отварянето на писта "Плавилото“ разширява възможностите за практикуване на зимни спортове и допринася за по-добро обслужване на посетителите.От ски центъра напомнят, че актуална информация за условията и работното време може да бъде намерена на официалната уеб страница на комплекса.