Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нова шокираща версия за трагедията с АТВ в Слънчев бряг
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:48Коментари (0)28
©
Дамян Стефанов е собственик на фирма, която предлага наем на АТВ в района на Велико Търново и Арбанаси. Казва, че при работата с клиенти спазва всички мерки за безопасност.

"80-90% от клиентите, които се възползват от нашите услуги и от разходките с АТВ-та и бъгита, по-голямата част от тях никога не са управлявали на офроуд терени. Затова нашите инструктори запознават клиента със специфичната машина, която е избрал. Това как се управлява, какви са спецификите на офроуд терен, тъй като е много различно“, каза още Стефанов пред bTV.

Фирмата на Дамян предлага наем на АТВ за градски условия и офроуд разходка с инструктор. Има обаче строги изисквания. За да наемеш АТВ в града е необходимо да си навършил 23 години и да си правоспособен шофьор с минимум 3 години стаж. Правила има и за каране в офроуд терени.

"Когато се управлява по офроуд терени винаги има инструктор, който ние осигуряваме и който съпровожда клиентите по време на офроуд разходката“, добави Стефанов.

Според Дамян 19-годишният Никола Бургазлиев, който помете петима души на тротоар в Слънчев бряг, не е едиственият виновен за тежкия инцидент.

"Случаят в Слънчев бряг е малко по-специфичен, тъй като там машината, която е управлявана, не е точно АТВ, машината наподобява бъги, тъй като е с волан и дори тя е сравнително по-лесна за управление от АТВ-то. Но факт е, че на курортите услугите може би, са малко по-комерсиални, изпълняват се в един по-тесен срок, само през летния сезон и бизнесите там целят повече клиенти – за сметка на сигурността. Според мен отговорността тук е споделена и едва ли е точно само в действията на момчето.

Това, което е хубаво да се прави, е да се дава повече възможност на човека, който ще управлява подобен вид машина, особено ако това е за първи път, повече възможност да се запознае с машината“, посочи мъжът.

Дамян допуска, че е възможно техническа неизправност или не добре проведен инструктаж да е една от причините за инцидента в Слънчев бряг.

"Теоретично е възможно. Също така много зависи от човека, който го управлява. Давам пример: ако го управлява с чехли или джапанки, педалът може да се заклещи на чехлите, а може да се подаде газ. Хората, които нямат опит, често нямат нужната бърза реакция, за да маневрират при създаваща се опасност на пътя. В случай, че машините се проверяват редовно и машините са нови, това е доста малко вероятно“, каза отдаващият машините под наем.

Дамян коментира, че при инцидента в Слънчев бряг Никола Бургазлиев е управлявал количка на ток:

"Типът бъги, в които сядаш на седалка, управляваш с волан и педали. Тежи между 300 и 500-600 кг, не зависи от самата машина. Това, което е използвано при инцидента, за който говорим, е електрическа машина, която наподобява форма и модел на автомобил.

Може би, е хубаво да има някаква регулация, било то саморегулация от фирмите, от хората, които предлагат това нещо, или от съответните органи, тъй като тази машина е направена за пътища, тя е пригодена, тя дори е легална за управление от 18–19-годишни.

Спецификите, които ви обясних, свързани с по-особеното управление на такъв вид машина, наистина предполагат, може би, някакъв контрол, който да не позволява подобни неща.

Ако това се обърне повече внимание и по някакъв начин се урегулира, смятам, че услугата би могла да е безопасна и да се използва свободно от доста по-голям брой и по-широк кръг от хора“.

Мъжът казва още, че неговата фирма подменя машините, които отдава на всеки три години. Категоричен е, че ако държавата създаде ясни правила и има нужната регулация ще се гарантиран по-голяма безопасност на хората, а инцидентите с АТВ-та драстично ще намалеят.

Още по темата: общо новини по темата: 35
29.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:02 / 29.08.2025
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Общински съвет прие Наредба на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград
Общински съвет прие Наредба на местните такси и цени на услуги на територията на община Благоевград
11:33 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
Директорите на детските градини в Благоевград ще могат да приемат до 3 деца над максимума
Директорите на детските градини в Благоевград ще могат да приемат до 3 деца над максимума
17:44 / 29.08.2025
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни
Адвокат Буенова: 40% от полевите тестове за наркотици, използвани от полицията, са невалидни
20:39 / 29.08.2025
Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как да разпознаем сигурното онлайн плащане
Чудите се, дали да платите с карта или с наложен платеж – ето как да разпознаем сигурното онлайн плащане
14:49 / 29.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бойни спортове
Колективната отбрана на Европа
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: