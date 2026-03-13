Румен Радев предизвика реакции в социалните мрежи.
Тя сподели песента "Psycho" на група Muse, придружена от думите "Ей така, заради петък 13-ти". Текстът на парчето е провокативен - "Аз ще те създам, аз ще те съсипя, аз ще те превърна в ш*бан психопат". Част от хората разтълкува това като нападка срещу съпруга й Румен Радев.
"Истината и само истината. Защото започнаха интерпретации на тема, уточнявам:
Фейсбук ме подсети за тази песен, пусната от мен преди 11 години. Няма друга "драма". Моля всички, упражняващи се по темата да ги учат тези езици! И като четат текст, нека е с разбиране. Muse са помогнали с нагледен материал", отговори на реакциите, предизвикани от публикацията, бившата първа дама.
Припомняме, че преди десетина дни, тя отново качи интересен пост в социалната мрежа, касаещ коалицията "Прогресивна България" на съпруга й Румен Радев.
Публикацията гласи: "За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!".
