ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова национална програма ще подобрява оралното здраве на децата
© НЗОК
Целевите групи за интервенции по Програмата са деца на възраст от 0 до 18 г., родители, учители, бременни жени, медицински специалисти. Изпълнители на програмата са лекари по дентална медицина, в партньорство с Националния център по обществено здраве и анализи, регионалните здравни инспекции и факултетите по дентална медицина. Изпълнението на предвидените дейности ще доведе до създаване на устойчивост на резултатите, постигнати през предходния период на действие.
Още от категорията
/
Вятър и темеператури над 10 градуса в Благоевград, по-студено време в началато на следващата седмица
08:52
Петър Кичашки за Съвета за мир и България: Нашите американски партньори са наясно с поредното политическо безвремие у нас
11.02
Проф. д-р Васил Яблански: Успешното лечение на травмите е 50% добра операция и 50% рехабилитация
11.02
Ваня Кастрева: Едно изречение прочетено в точния, в правилния момент, една среща с ментор може да преобърне не просто деня ти, а нагласата ти
09.02
Емил Соколов за случая "Петрохан": По-големият въпрос е защо секти, които се занимават с деца и организират лагери, не се разследват
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.