Нова измамна схема с Revolut – българи получават странни обаждания
По думите му компанията е наясно с измамата и дори самото приложение дава индикации, когато някой се опитва да заблуди потребителя. "Всички потребители могат да забележат, че ако са отворили приложението Revolut и в същото време получат обаждане, в горната част на екрана излиза червено съобщение, че Revolut в момента не ви звъни. Приложението засича, че има активен телефонен разговор, и ясно показва "Не сме ние““, обясни Тулев.
Измамната схема е свързана с въвеждането на еврото в България. Най-често жертвите получават обаждания по Viber от лица, представящи се за служители на колцентъра на Revolut. Те твърдят, че във връзка с преминаването към еврозоната е необходимо левовата сметка да бъде конвертирана в евро.
"Това е напълно невярно. Revolut направиха тази промяна още в края на октомври, началото на ноември и всички техни потребители го знаят“, подчерта експертът.
Измамниците настояват, че за да се извърши конвертирането, е необходимо потребителят да "потвърди“ сметката си. Те често разполагат с името на жертвата и изискват данните от виртуалната дебитна карта в приложението - номер на картата, срок на валидност и CVV код.
След като получат тази информация, извършват опит за паричен превод към своя сметка. "На потребителя се казва, че трябва да потвърди изскачащ прозорец в приложението. В действителност това е двуфакторно потвърждение на транзакция и парите просто заминават в ръцете на хакерите“, обясни Тулев.
Експертът по киберсигурност предупреди потребителите да не се доверяват на подобни телефонни обаждания. "Revolut не се обаждат по този начин. Комуникацията им с клиентите често е през имейли“, напомни той.
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не знаеше какво пазят с камери, дронове и оръжия
09:51
Брутално посегателство в детска градина: Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето
23.01
