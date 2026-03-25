Нова геомагнитна буря връхлита Земята
Очакваното явление е от най-ниската степен в скалата за геомагнитни бури. Въпреки че не се предвиждат сериозни последствия, експертите предупреждават за: Краткотрайни смущения в радиокомуникациите; Възможни аномалии в навигационните системи; Слаби вариации в електрическите мрежи в северните ширини.
Влияние върху здравето Макар NOAA да посочва, че липсват категорични научни доказателства за пряка връзка между слънчевата активност и здравето, практиката показва, че много хора изпитват дискомфорт. Най-честите оплаквания включват главоболие, умора, раздразнителност и проблеми с концентрацията. При лица със сърдечносъдови заболявания са възможни временни колебания в кръвното налягане.
Препоръки за справяне със симптомите За да се намали негативното усещане от магнитните смущения, лекарите съветват да имаме повече почивка, да приемаме повече вода, да ограничим кофеина и алкохола и раходки на въздух.
