|Нова функция на тол камерите засича липсата на поставен предпазен колан
От 12.08.2025 г. е организирана и нова функционалност на тол-а, а именно - към МВР се предоставят и доказателствени записи за нов тип нарушение, установено от тол камерите – управление на ППС без поставен предпазен колан, като от момента на въвеждане на тази функция са предоставени 170 доказателствени записа, показващи че този "феномен“ съвсем не е останал в историята и това поведение на водачите и пътниците продължава да поставя в риск тяхното здраве и живот на пътя.
Важно е да се отбележи, че всички тези нови възможности на тол системата бяха постигнати чрез активиране и надграждане на функционалности, налични още при пускането на система в експлоатация, без допълнителни разходи от бюджета и в полза на обществения интерес. Работата на екипа на НТУ не спира до тук и на дневен ред е контролът върху агресивното шофиране на малка дистанция, което е една от причините за настъпване на пътни инциденти основно по автомагистралите и скоростните пътища, както и предоставяне на актуална информация на водачите за условията за пътуване - метеорологични данни и информация за състояние на пътната настилка (суха, мокра, заледена, заснежена). Планът и амбициите на екипа на НТУ са тези функционалности да станат факт през следващите няколко месеца.
