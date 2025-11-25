ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов живот за два военни паметника в разложко село
За пръв път Община Разлог кандидатства и получава финансиране за възстановяване на военни паметници – важна стъпка към съхраняване на историческата ни памет.
През 2024 г. всички военни паметници на територията на общината бяха заснети и за тях бяха изготвени анкетни карти, съдържащи информация за актуалното им състояние.
Ремонтните дейности в Елешница бяха изпълнени под наблюдението на Кметство Елешница, при стриктно спазване на изискванията за опазване на историческите обекти.
С обновяването на паметниците ние не просто възстановяваме материални символи, а поддържаме жива паметта за саможертвата на нашите предци.
