Със средства, предоставени от Министерството на отбраната по ПМС №135 от 24 юли 2025 г., бяха извършени ремонтни дейности на двата военни паметника в с. Елешница.За пръв път Община Разлог кандидатства и получава финансиране за възстановяване на военни паметници – важна стъпка към съхраняване на историческата ни памет.През 2024 г. всички военни паметници на територията на общината бяха заснети и за тях бяха изготвени анкетни карти, съдържащи информация за актуалното им състояние.Ремонтните дейности в Елешница бяха изпълнени под наблюдението на Кметство Елешница, при стриктно спазване на изискванията за опазване на историческите обекти.С обновяването на паметниците ние не просто възстановяваме материални символи, а поддържаме жива паметта за саможертвата на нашите предци.