Кабинетът "Гюров" предприема административни промени, за да гарантира изпълнението на "Пътната карта" за завършването на АМ "Струма".

С решение на кабинета от днес, отговорността за надзора по проекта преминава към новия заместник министър-председател и министър на правосъдието. Мярката се налага след промените в състава на правителството, утвърдени с Указ № 57 на президента от 19 февруари 2026 г.

Досегашният механизъм за мониторинг включва постоянно действаща експертна група, чиято задача е да проследява в реално време напредъка по строителството. Смяната в ръководството има за цел да осигури приемственост и да предотврати забавяния по критично важния проект.

Контекст на проекта:

Автомагистрала "Струма" е един от най-дългоочакваните инфраструктурни обекти в България, свързващ София с граничния пункт "Кулата". Завършването ѝ е от стратегическо значение за:

Икономическата свързаност:

Ускоряване на логистиката към Гърция и страните от Югоизточна Европа.

Безопасността на движението:

Извеждане на тежкия трафик от натоварените пътни участъци през Кресненското дефиле.

Екологични изисквания:

Спазване на наложените от ЕС условия за опазване на природата в района.

Какво следва?

Новият екип начело с правосъдния министър ще има ангажимента да координира работата на институциите, за да не се допусне отклонение от заложените в "Пътната карта" срокове. Предстои експертната група да докладва актуалното състояние на строителните дейности и да реши възникналите казуси, които спираха развитието на обекта през изминалите години.