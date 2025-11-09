ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нов удар по джоба ни! След Нова година вдигат цените на пакетните почивки и екскурзии
Досега фирмите в този бранш се регистрираха по ДДС и плащаха този данък, при условие че печалбата от предлаганата посредническа услуга надхвърля 100 000 лева. За тях ставката е диференцирана и е в размер на 9%.С промените се вменява задължение на туроператорите да декларират и да се облага с ДДС общият им оборот, обясни Мариана Пеловски, собственик на туристическа агенция, пред "Телеграф“.
От отговора на Министерството на финансите пък става ясно, че ако парламентът приеме това изменение, то ще влезе в сила от 1 януари 2026 година.
Вследствие на това бизнесът има три варианта да процедира. Единият е да вдигне цените на пакетите с 9 на сто. Така, ако досега една екскурзия за чужбина е струвала 1000 лева, ще поскъпне с 90 лв. Втората възможност е да поемат този разход за собствена сметка, тоест да не променят цените и условията за предоставяне на пакетните услуги. Третият вариант е да бъдат намалени предлаганите услуги. Например, ако досега в пакета се включва транспорт, настаняване и изхранване, за да не се повишава цената му, има вероятност да отпадне една от включените в цената услуги, например да се намали броят на храненията, да няма транспорт или други. Също така, ако туроператорите включват например екскурзии и туристически обиколки в пакета за потребителите, те могат да бъдат изключени и да се заплащат допълнително, обясниха туроператори.
От финансовото министерство уточниха, че промяната е за всички нерегистрирани за целите на ЗДДС лица, които извършват туроператорска дейност.
Освен туроператорите с ДДС върху общия оборот от дейността ще се облагат и дилърите на дрехи втора употреба, посочиха от Министерството на финансите
|Още по темата:
|общо новини по темата: 205
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 2 ч. и 4 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
12:07 / 07.11.2025
Честито на благоевградчани! Имаме си чисто нов булевард
19:14 / 07.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета