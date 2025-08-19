Нов сценарий с телефонни измами от името на "Енерго-Про" 

© ЕНЕРГО-ПРО алармира своите клиенти за пореден опит за телефонна измама от името на компанията. Сигнал за подобно обаждане е постъпил от клиенти на компанията във Варна, съобщиха от компанията.



Потърпевшите съобщават, че са получили обаждания от скрит номер от лица, представящи се за служители на ЕНЕРГО-ПРО. Измамниците твърдят, че е засечен проблем с електромера на клиента и предупреждават, че ще изпратят екип на адреса. В замяна изискват заплащане на място за "услугата“.



Компанията категорично заявява, че:



1. няма практика да се обажда на свои клиенти от скрити номера;



2. всички телефонни обаждания от служители се извършват единствено от официалния национален номер 0700 161 61;



3. заплащането на услуги е възможно само в Центровете за обслужване на клиенти;



ЕНЕРГО-ПРО призовава своите клиенти да бъдат особено внимателни и да не се доверяват на подобни обаждания. При съмнения за злоупотреба с името на компанията могат да сигнализират незабавно на 0700 161 61 или да се обърнат към органите на реда.