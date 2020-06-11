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Íîâ ðåêîðä ïî çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà 24 ÷àñà
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 09:04 / 11.06.2020Êîìåíòàðè (21)38
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104 íîâè ñëó÷àÿ íà Covid-19 ñà ðåãèñòðèðàíè ó íàñ çà 24 ÷àñà, ñî÷àò äàííèòå îò Åäèííèÿ èíôîðìàöèîíåí ïîðòàë. Òîâà å íàé-âèñîêèÿò áðîé äîñåãà, êàòî ïðåäèøíèÿò ðåêîðä áåøå 90 ñëó÷àÿ çà äåíîíîùèå ïðåç àïðèë.

Îáùî ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè äîñåãà ñà 2993. Àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 1162. Çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà íÿìà ïî÷èíàëè â Áúëãàðèÿ îò êîðîíàâèðóñ. Îáùèÿò áðîé íà æåðòâèòå îñòàâà 167.

Èçëåêóâàíè çà èçìèíàëàòà íîù ñà 41 äóøè è òåõíèÿò îáù áðîé – 1664, å íàä 50% îò òîçè íà çàðàçåíèòå. Â áîëíèöà ñå ëåêóâàò 187 áîëíè ñ COVID-19, îò òÿõ â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ ñà 17 äóøè.

Íàïðàâåíèòå òåñòîâå ñà 95820, 2308 ñà çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.

Èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà ñèòóàöèÿ áå ïðîäúëæåíà â÷åðà ñ 15 äíè äî 30 þíè. Òîâà ðåøè ïðàâèòåëñòâîòî ïî ïðåäëîæåíèå íà íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá.




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Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Õîðà....Òîâà òåïúðâà çàïî÷âà,íÿìà äà èìà âå÷å ñïîêîåí æèâîò,íå ðàçáðàõòå ëè!!!...
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Àéäå âå÷å ñòèãà ñ òèÿ ãëóïîñòè, èçòúðêà ñå.
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Òúé êàòî ãëåäàì, ÷å âñè÷êè "òåñíè ñïåöèàëèñòè" "âèðóñîëîçè" è òåì ïîäîáíè ðàçáèðà÷è îòíîâî çàïî÷íàõà äà êîìåíòèðàò âèðóñà êîëêî å îïàñåí/áåçîïàñåí è êàêâî ùå ñòàíå, ñàìî äà Âè êàæà òîâà êîåòî ñå ñëó÷è ïðåäè ìåñåö-äâà áåøå ñàìî åäíà ñóõà òðåíèðîâàêà! Â ìîìåíòà îòïóñíàõà ñåíäæèðà êîëêîòî äà ñå âçåìå ìàëêî âúçäóõ! Èíòåðåñíîòî òåïúðâà ïðåäñòîè!
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Êàòî îòïóñíàõà ìåðêèòå å òàêà... À âñè÷êè ìðúíêàõà äîïðåäè 2 ìåñåöà ùî âñè÷êî å çàòâîðåíî, ñåãà ñ òîâà íåñïàçâàíå íà ìåðêèòå èñêàò ñúùîòî äà ïðè÷èíÿò... Òàêà å êàòî íèêîé íÿìà îñíîâíî ÷óâñòâî çà îòãîâîðíîñò è âñåêè ñå ìèñëè, ÷å ðàçáèðà ïîâå÷å îò âñè÷êè
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Ïúëíè îâöå íÿìà òàêîâà íåùî ñàìî õîðàòà äåòî ñà ñè áîëíè îò òåæêà ôîðìà íà Áðîíõîïíåâìîíèÿ êîÿòî ñå èççîñòðÿ è âîäè äî ôàòàëåí êðàé íÿìà òàêîâà íåùî êàòî êîðîíà âèðóñ ïðîóìåéòå ãî áå îâöå - ìîÿòà ñòðàíà ßïîíèÿ çàðàçåíèòå ñà íàìàëÿ ëè äî 1/2 íà äåí â öÿëà ßïîíèÿ
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Ñòèãà ïàíèêà è ãëóïîñòè,ïîãëåäíåòå êîëêî ïðîáè ñà íàïðàâåíè è ñìÿòàéòå â ïðîöåíòè.Óòðå àêî íàïðàâÿò 5000 ïðîáè è èìàìå 250 ïîëîæèòåëíè êâî ïðàâèì,ñâúðøâà ñâåòà ëè?Âèðóñà îòñëàáâà ìàëêî ïî ìàëêî è âå÷å çàðàçåí ÷îâåê èìà ìíîãî ïî-ìàëêî âèðóñ â òÿëîòî,ñúîòâåòíî ñå êàðà ïî-ëåêî
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Çàùî âñÿâàòå ïàíèêà ñ òàêèâà çàãëàâèÿ? Ïðîöåíòúò íà ïîëîæèòåëíè ïðîáè ñïðÿìî áðîÿ íà íàïðàâåíèòå ïðîáè å ñúùèÿò... Íèùî íå ñå å ïðîìåíèëî, ïðîñòî ñà íàïðàâåíè 2308 ïðîáè, îòäåëíî òàêà ïëàõî êàçàõà, ÷å 30 îò îáÿâåíèòå íå áèëè îò äíåñ ðŸ˜‚
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Èèè..íåêà,"ðàçáèðà÷èòå" çàïî÷íàààòò...Ñåãààà ðŸ˜†ðŸ¤«ðŸš€
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Íîðìàëíî. Áúëãàðèíúò ñè ìèñëè, ÷å âñè÷êî å èçìèñëåíî è íÿìà òàêîâà æèâîòíî êàòî êîðîíàâèðóñ. Çàùî äà ñå ïàçè?!
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Ñòèãà ãëóïîñòè è òúïîòèè ðŸ˜ ðŸ˜ ðŸ˜  Êàòî ñå "ãîíè" òàçè öåë è ñå äàâàò ïàðè çà äèàãíîçà íå ñêîê, àìè ÂÑÈ×ÊÈ ùå ñìå "áîëíè" ðŸ˜ 
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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