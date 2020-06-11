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|Íîâ ðåêîðä ïî çàðàçåíè ñ êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ çà 24 ÷àñà
Îáùî ïîòâúðäåíèòå ñëó÷àè äîñåãà ñà 2993. Àêòèâíèòå ñëó÷àè ñà 1162. Çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà íÿìà ïî÷èíàëè â Áúëãàðèÿ îò êîðîíàâèðóñ. Îáùèÿò áðîé íà æåðòâèòå îñòàâà 167.
Èçëåêóâàíè çà èçìèíàëàòà íîù ñà 41 äóøè è òåõíèÿò îáù áðîé – 1664, å íàä 50% îò òîçè íà çàðàçåíèòå. Â áîëíèöà ñå ëåêóâàò 187 áîëíè ñ COVID-19, îò òÿõ â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ ñà 17 äóøè.
Íàïðàâåíèòå òåñòîâå ñà 95820, 2308 ñà çà ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå.
Èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà ñèòóàöèÿ áå ïðîäúëæåíà â÷åðà ñ 15 äíè äî 30 þíè. Òîâà ðåøè ïðàâèòåëñòâîòî ïî ïðåäëîæåíèå íà íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá.
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Êîìåíòàðè (21)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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