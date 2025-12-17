Президентът Румен Радев ще се срещне днес с представители на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" и на "Има такъв народ".Срещите са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.Днес президентът Радев ще приеме на "Дондуков“ 2, както следва:- От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "БСП – Обединена левица“;- От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ“.