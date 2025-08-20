ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!
От ОДМВР Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че около 15:30 ч. днес трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, използвали "плаващ дюшек"- лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно. При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо и получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че софиянецът може да е получил комоцио. Повикан е екип на "Спешна помощ", с който момчето е откарано до УМБАЛ - Бургас.
Работата по случая продължава от служители на РУ Несебър, където е образувано досъдебно производство.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 637
|предишна страница [ 1/107 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 27 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета