Нов инцидент с атракцион на плажа в Слънчев бряг! Пострада ученик!

© Архивна снимка 16-годишен младеж от София е откаран в УМБАЛ - Бургас със съмнения за комоцио след ползването на воден атракцион на централния плаж в Слънчев бряг.



От ОДМВР Бургас съобщиха за Burgas24.bg, че около 15:30 ч. днес трима непълнолетни туристи, отседнали в курорта, използвали "плаващ дюшек"- лодка, издърпваща надуваем дюшек през морето. По време на движение лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след които отново се качил самостоятелно. При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката отдясно. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо и получил световъртеж. Прегледан е от лекар в медицинския център на плажа, който се усъмнил, че софиянецът може да е получил комоцио. Повикан е екип на "Спешна помощ", с който момчето е откарано до УМБАЛ - Бургас.



Работата по случая продължава от служители на РУ Несебър, където е образувано досъдебно производство.