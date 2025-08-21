© Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград. Той ще бъде разположен в част от сградата на Градската баня, която ще бъде ремонтирана и оборудвана с над 4 млн. лв., осигурени по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г.



Центърът ще предоставя ранна интервенция на уврежданията, семейно и здравно консултиране, консултативна подкрепа, свързана с образователна и трудова интеграция и други.



Предстои да бъде извършен основен ремонт, реконструкция и надстрояване на съществуващата сграда, планирани са още внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и оборудване.



С нови настилки, осветление, видеонаблюдение и озеленяване ще бъде облагородено и прилежащото пространство, което ще е достъпно за всички граждани.



Проектът се реализира в изпълнение на социалната политика на Община Благоевград, която предоставя над 20 различни услуги за подкрепа на деца, възрастни, хора с увреждания и хора в риск от социално изключване.



Договорът за финансиране на новия Общностен център вече е подписан с МРРБ.



Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, след което ще се премине към изпълнение на дейностите.