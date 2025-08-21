ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов Общностен център ще осигурява подкрепа на жители на община Благоевград
Центърът ще предоставя ранна интервенция на уврежданията, семейно и здравно консултиране, консултативна подкрепа, свързана с образователна и трудова интеграция и други.
Предстои да бъде извършен основен ремонт, реконструкция и надстрояване на съществуващата сграда, планирани са още внедряване на мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и оборудване.
С нови настилки, осветление, видеонаблюдение и озеленяване ще бъде облагородено и прилежащото пространство, което ще е достъпно за всички граждани.
Проектът се реализира в изпълнение на социалната политика на Община Благоевград, която предоставя над 20 различни услуги за подкрепа на деца, възрастни, хора с увреждания и хора в риск от социално изключване.
Договорът за финансиране на новия Общностен център вече е подписан с МРРБ.
Предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, след което ще се премине към изпълнение на дейностите.
