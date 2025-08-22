Новини
Номинационната комисия изслуша кандидатите за КПК
Автор: Цвети Тончева 21:49Коментари (0)25
© БНТ
Номинационната комисия за избор на членове на Комисия за противодействие на корупцията проведе заседание, на което изслуша четиримата кандидати за членове на антикорупционната комисия. Това са Стоян Петков, Петър Коев и Мария Даскалова, които са номинирани от управляващото мнозинство, а Аделина Натина-Зиколова – от неправителствена организация.

Основните критерии, по които бяха оценявани четиримата кандидати, борещи се за 3 места в КПК, са морални, нравствени и професионални качества, както и квалификация и опит.

Според Мария Даскалова, КПК е длъжник на обществото. Тази комисия трябва да бъде отворена. Трябва да бъде акцентирано на превенцията, и то във всичките ѝ форми.

"Считам, че трябва да се направи прием на граждани в определен ден и час."

Петър Коев предлага нова методология и публичност в работата на комисията. "Комисията се ползва със значително обществено доверие. Показател за това са постъпващите в комисията сигнали, които, видно от доклада за 2024 г., наброяват над 1000."

Аделина Натина-Зиколова е готова за радикални промени.

"Трябва да се въведат проверки на интегритета и институционалният риск на работещите в самата комисия. Трябва да бъдат въведени индикатори за уязвимост и зависимост в публичния сектор."

А Стоян Петков залага на вътрешна реорганизация и оптимизация.

"Възнамерявам в работата си КПК да се утвърди като професионален и обществено отчетен орган, който ефективно да противодейства на корупционните прояви, извършвани от лица, заемащи публични длъжности."

Всеки кандидат ще бъде оценен от 1 до 10 според представянето си. До 3 дни комисията ще обяви окончателното класиране, а крайното решение ще вземе парламентът, съобщава БНТ.

