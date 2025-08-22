ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Номинационната комисия изслуша кандидатите за КПК
Основните критерии, по които бяха оценявани четиримата кандидати, борещи се за 3 места в КПК, са морални, нравствени и професионални качества, както и квалификация и опит.
Според Мария Даскалова, КПК е длъжник на обществото. Тази комисия трябва да бъде отворена. Трябва да бъде акцентирано на превенцията, и то във всичките ѝ форми.
"Считам, че трябва да се направи прием на граждани в определен ден и час."
Петър Коев предлага нова методология и публичност в работата на комисията. "Комисията се ползва със значително обществено доверие. Показател за това са постъпващите в комисията сигнали, които, видно от доклада за 2024 г., наброяват над 1000."
Аделина Натина-Зиколова е готова за радикални промени.
"Трябва да се въведат проверки на интегритета и институционалният риск на работещите в самата комисия. Трябва да бъдат въведени индикатори за уязвимост и зависимост в публичния сектор."
А Стоян Петков залага на вътрешна реорганизация и оптимизация.
"Възнамерявам в работата си КПК да се утвърди като професионален и обществено отчетен орган, който ефективно да противодейства на корупционните прояви, извършвани от лица, заемащи публични длъжности."
Всеки кандидат ще бъде оценен от 1 до 10 според представянето си. До 3 дни комисията ще обяви окончателното класиране, а крайното решение ще вземе парламентът, съобщава БНТ.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 84
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: