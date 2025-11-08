ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нинова за новия закон за "Лукойл": Риск някой ден руската страна да заведе дело и да си търси правата
"Виждате, че те говорят само как да се измъкнат от санкциите. Едва ли американската страна уважава подобна позиция. Някакво мишкуване на дребно. Целта им е единствено лично спасение и оцеляване, а не България“, поясни тя в ефира на NOVA NEWS.
Според нея е възможно България да изпадне в тежка криза, която да доведе до падане на правителството.
На въпрос дали промяната в законодателството – разширяването на правомощията на особения управител – ще реши ли проблема с "Лукойл“, тя отговори следното:
"Законът е лош, крие рискове. И ако те се реализират, ще плащаме всички. Не е вярно, че той копира германския модел. В Германия има двама особени управители, а не един. Тук властта се дава изцяло на един човек. Освен това той е без контрол – нито административен, нито съдебен. Разликата с германския модел също е, че там всички разговори се правят със съгласуване или в разговор със собственика. Тук той е напълно изключен. Това е риск някой ден руската страна да заведе дело в международен арбитраж и да си търси правата, ако прецени, че са нарушени“, каза още Нинова.
Относно бюджета за 2026 година Нинова каза следното:
"Не мога да разбера кой пръв неразумен човек пусна тази дъвка, че бюджетът е "турболяв“, без никаква конкретика. Изведнъж това се подхвана и се повтаря от всички. Нека да видим конкретни неща, да търсим нещо ляво в този бюджет. Например, увеличава се осигуровката с 10%. Два процентни пункта са равни на 10% на работещите хора. Ако вие сте плащали 100 лева осигуровка, сега ще плащате 110. Кого наказвате? Чувам някои депутати да казват: "Ами, едрият капитал трябва да свиква“. Къде е облагането на свръхпечалбите на банките? Няма такова нещо. Къде са новите концесионни санкции на концесионерите? Няма такова нещо. Необлагаем минимум за бедните? – Няма. Прогресивен данък? – Няма. Къде видяха удар по едрия капитал?“, попита тя.
По думите ѝ приходите от ДДС за 2026 година са прекалено амбициозни и няма да се съберат.
