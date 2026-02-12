Корнелия Нинова.
Излязоха свидетелски показания, балистичните експертизи, натривки, заключения от аутопсиите.
Днес, особено след интервюто на майката в "Дневен ред", на сина й в "Бърд", и на председателя на сдружение “Балканка" в "Евроком", за мен е пределно ясно:
Отвратително, гнусно, потресаващо престъпление на извратени лица. За да се случи, години наред е имало благоприятна среда:
Абсолютно разкапани институции, които са си затваряли очите.(всеки поименно да бъде обявен и съден).
Тази група се е ползвала с политически протекции. Този плач да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици, държавни служители подписвали, издавали разрешителни, финансирали. Всички замесени трябва да се знаят поименно и да отговарят. Независимо от коя партия са и без чадър за тях.
Държавата се е отказала от основни свои функции в полза на всякакви частни, полулегални и криминални структури. Груба грешка.
И най-болезненият въпрос: курбан на разкапаната система, на перверзиите и безхаберието стават беззащитни деца.
Години наред се борих за спасението на българските деца. Стотици пъти съм произнесла фразите: “Пазете децата!, “Не пипайте децата!".
Изправих се сама срещу Истанбулската конвенция пак заради нашите деца. Заля ме море от омраза и неразбиране.
Предупреждавах, че това са огромни мрежи от опасни, богати и силни хора. Бях обругавана, плюта, заклеймявана. Но не се отказах! Не се отказвам и днес! Няма да се откажа и утре! Защото децата ни са кауза. Пазете децата!
Битката за бъдещето ни продължава.
