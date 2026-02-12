Сподели close
Досега не изразявах позиция за "Петрохан", защото като бивш следовател съм обучавана първо да се съберат всички доказателства и тогава да се прави заключението. Така започва публикацията си относно случая "Петрохан" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

ФОКУС публикува текста без редакторска намеса:

Излязоха свидетелски показания, балистичните експертизи, натривки, заключения от аутопсиите.

Днес, особено след интервюто на майката в "Дневен ред", на сина й в "Бърд", и на председателя на сдружение “Балканка" в "Евроком", за мен е пределно ясно:

Отвратително, гнусно, потресаващо престъпление на извратени лица. За да се случи, години наред е имало благоприятна среда:

Абсолютно разкапани институции, които са си затваряли очите.(всеки поименно да бъде обявен и съден).

Тази група се е ползвала с политически протекции. Този плач да не се политизира въпросът е жалък. Има замесени политици, държавни служители подписвали, издавали разрешителни, финансирали. Всички замесени трябва да се знаят поименно и да отговарят. Независимо от коя партия са и без чадър за тях.



Държавата се е отказала от основни свои функции в полза на всякакви частни, полулегални и криминални структури. Груба грешка.

И най-болезненият въпрос: курбан на разкапаната система, на перверзиите и безхаберието стават беззащитни деца.

Години наред се борих за спасението на българските деца. Стотици пъти съм произнесла фразите: “Пазете децата!, “Не пипайте децата!".

Изправих се сама срещу Истанбулската конвенция пак заради нашите деца. Заля ме море от омраза и неразбиране.

Предупреждавах, че това са огромни мрежи от опасни, богати и силни хора. Бях обругавана, плюта, заклеймявана. Но не се отказах! Не се отказвам и днес! Няма да се откажа и утре! Защото децата ни са кауза. Пазете децата!

Битката за бъдещето ни продължава.

 

 

 

 

 

 

 