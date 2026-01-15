ЗАРЕЖДАНЕ...
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
©
Вие, които щяхте да изчегъртвате Борисов и Пеевски, вчера им спасявате охраната. Падението ви е умопомрачително". С тези думи към Слави Трифонов се обърна лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Във Facebook Нинова написа още:
През 2021г. поканих ИТН да направим общ фронт за честни избори срещу ГЕРБ и Борисов.
Слави отказа с думите: " Г- жо Нинова с вас сме на двата бряга на една река." Още тогава разбрах, че ИТН ще се окажат една голяма измама.
Не мога да повярвам колко много хора се излъгаха в "новия месия". През цялото това време, аз никого не предадох и не продадох. И съм горда, че 10 години непреклонно и непокорно стоя на един и същи бряг срещу това гнусно задкулисие и лицемерие.
Времето показва истината. Не вярвайте на месии с красиви обещания, които вече са ви лъгали, а на хора, доказали се - с принципи и характер.
Още по темата
/
Кирил Петков: Как не го е срам Борисов днес да говори такива неща - човекът, който подаряваше кученца?
29.12
Още от категорията
/
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за развитието на българската конкурентоспособност
15:46
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
12:28
Проф. Константинов определи използването на сканиращи устройства като нереалистично: Въвеждането на новата технология отнема 5-10 г.
11:00
Борислав Цеков: Идеята, че пак в 12 без 5 ще правим радикални промени в Изборния кодекс, не е легитимна идея
09:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
stoped
преди 35 мин.
Слави и обкръжение, те сами не си вярват, какво остава за останалите. Да си ходят, да си лекуват раздвоението и проблемите.
PRO30X
преди 1 ч. и 5 мин.
Най-голямата заслуга на г-жа лъжа е, че сведе БСП до една малка партийка, за която да не е сигурно ще влезне или няма да влезне всеки път когато се зададат избори. Браво Корни!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.