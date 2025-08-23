ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нинова: Става нещо абсолютно ненормално в главите на управляващите ни
"Става нещо абсолютно ненормално в главите на управляващите ни. Не знам дали е глупост в рецидив или нещо по-страшно. По повод смъртта на детенцето, паднало от парашут, седнаха да пишат наредба, която вече съществува от 2009 година", заяви по този повод лидерът на "Непокорна България“ Корнелия Нинова във Facebook.
Ето какво още добави тя: "Сега пък цели 9 министри и шефове на агенции, заедно с премиера, ще пишат наредба за увеселителните съоръжения. Тези хора нормални ли са? Такава наредба съществува от 2013 г. Казва се Наредба V-12-707 за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти. Обнародвана в ДВ. бр.102 от 26.11.2013 г.
В нея има от пиле мляко: Проектна и техническа документация за съоръжението, изисквания за БДС EN 13814, паспорт на всяко съоръжение, дневник, изисквания към терена, начин на монтаж, отговорници и оператори на съоръжението, контрол преди всяко пускане и периодичен и т.н., и т.н.
Председателят на транспортната комисия Кирил Добрев твърди, че няма никаква уредба за туристическите влакчета. И за нея има: Цял раздел "Превози с атракционна цел" ( Нов -Дв бр. 17 от 2011г) в Закона за автомобилните превози.
Публикувам тук закона и подзаконовите актове. Не вярвам някой от управляващите да ги прочете. Но искам вие да знаете: имаме закони, дори прекалено много, но не се прилагат и спазват. По пътя на прилагането им върви корупцията.
Управляват ни абсолютно неграмотни хора - по рождение или умишлено правещи се на такива, за да прикриват някого и да си уреждат интереса. И докато не се вземем всички в ръце, това ще продължава.
Така че мислете: Искате ли хора, избрани с фалшиви избори, с фалшиви думи, фалшив морал и фалшива политика да решават вашата и на децата ви съдба?
