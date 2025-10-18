Новини
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен, пълен циркаджилък
Автор: Вилислава Ветренска 10:21Коментари (0)46
©
С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и смешен. Това заяви в официална позиция лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

"Във вторник, в гневна реч, поиска преформатиране на правителството, смяната на Киселова, оставка на Митов или на професионалното ръководство на МВР и унижи зверски Желязков. Размаза БСП и ИТН, които били взели министерства на концесия. Това беше във вторник. В петък дойде горският, и зависимият, страхлив и наритан Бойко запя друга песен.

Възложи на същия премиер да води разговори със същите БСП и ИТН как да узаконят влизането на Пеевски официално във властта. Във вторник, според думите на Борисов, оставането на ГЕРБ в правителството ще доведе до още по-лоши резултати. В петък – това оставане е жизненоважно. Карикатурно поведение. За такова извъртане и психоанализата е безпомощна.

Резултатът от този циркаджилък е:

1. БСП и ИТН са приключени – и морално, и политически. Леле, БСП как лазеха като червеи, само и само да ги оставят във властта.

2. Вече и децата разбраха кой кара влака в държавата. И не е Борисов.

Остава обаче големият въпрос: докога ще търпим шайка разбойници да се гаврят с цял един народ?", се казва още в позицията.

