|Нинова: Проблемът с водата се разраства най-много в районите, където се хвърлят най-много пари
"Излезе докладът на КЕВР, който прави анализ и оценка на сектора за 2024 г. и съдържа данни до август 2025 г. Комисията проверява 42 дружества и констатира, че загубите на вода нарастват, а не намаляват. На места те стигат до 70–80% (публикувам тук таблицата)", написа още тя.
По думите й въпреки всички клетви на управляващите, че решават проблема, той не само стои, но и се разраства. "И забележете – разраства се най-много в районите, където се хвърлят най-много пари (например Перник). Къде потъват тези пари? Над 70% от водата се губи – това е безумие. Част от остатъка отива в джобовете на частните ВЕЦ (на депутати, министри и приближени до властта).", смята нинова.
"Некадърни, крадливи и лъжливи управляващи нехаят и прибират комисионни, а цената на водата за хората непрекъснато расте. Алармирам за пореден път: водата и храната са абсолютен приоритет. Следващите конфликти по света ще бъдат за плодородна земя и водни източници. Ние имаме и двете. Само от нас зависи да ги спасим от лапите на крадците и да ги осигурим за следващите поколения", завърши коментара си тя.
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
09:36 / 17.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
13:30 / 17.10.2025
