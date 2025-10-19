Нинова: Проблемът с водата се разраства най-много в районите, където се хвърлят най-много пари

© Министерският съвет ми изпрати писмо. Питах ги по Закона за достъп до обществена информация колко частни ВЕЦ има по българските реки и язовири, колко вода ползват и кои са собствениците. Отговориха ми, че нямат такива данни и препращат въпросите ми към Министерството на енергетиката. Те имат 14-дневен срок да ми отговорят. Бавят всички срокове. Нищо — чакам ги. Но докато си прехвърлят топката, положението с водата се влошава. Това коментира лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.



"Излезе докладът на КЕВР, който прави анализ и оценка на сектора за 2024 г. и съдържа данни до август 2025 г. Комисията проверява 42 дружества и констатира, че загубите на вода нарастват, а не намаляват. На места те стигат до 70–80% (публикувам тук таблицата)", написа още тя.



По думите й въпреки всички клетви на управляващите, че решават проблема, той не само стои, но и се разраства. "И забележете – разраства се най-много в районите, където се хвърлят най-много пари (например Перник). Къде потъват тези пари? Над 70% от водата се губи – това е безумие. Част от остатъка отива в джобовете на частните ВЕЦ (на депутати, министри и приближени до властта).", смята нинова.



"Некадърни, крадливи и лъжливи управляващи нехаят и прибират комисионни, а цената на водата за хората непрекъснато расте. Алармирам за пореден път: водата и храната са абсолютен приоритет. Следващите конфликти по света ще бъдат за плодородна земя и водни източници. Ние имаме и двете. Само от нас зависи да ги спасим от лапите на крадците и да ги осигурим за следващите поколения", завърши коментара си тя.