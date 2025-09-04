Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите
Автор: Георги Кирилов 20:00Коментари (0)36
©
Нагли и самозабравили се типове пребиха нечовешки директора на полицията в Русе, защото им направил забележка, че карат по тротоара. Потресаващо! Това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

"Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите. Хулигани и вандали с чувство за безнаказаност малтретират населението, защото знаят, че ще се измъкнат от правосъдието", допълни тя.

По думите ѝ управляващите са обещавали сигурност и стабилност. "Стабилна е само престъпността, която вилнее по улиците. Сигурно е само беззаконието. Никаква търпимост повече към фалшивото и провалено правителство, което не може да осигури и ден спокойствие на хората. И стига са се оправдавали с миналото. Управляват вече почти година. И става все по-зле. Да се махат, за да има поне глътка въздух за България", пише още Нинова.

Още по темата: общо новини по темата: 4
04.09.2025 Драгомир Драганов осъди остро нападението над директора на полицията в Русe
04.09.2025 Пеевски: Пълна подкрепа за старши комисар Николай Кожухаров
04.09.2025 Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
04.09.2025 Дрифтаджии пребиха шефа на полицията в Русе






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
Шефът на БНБ за еврото: Спестяванията ще бъдат защитени, кредитите – по-прозрачни, а покупателната способност – по-добре съхранена
14:25 / 02.09.2025
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
Проверяват състоянието на дървото, чийто клон се прекърши в центъра на Благоевград
09:56 / 02.09.2025
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
Премахват дървото, от което снощи се отчупи клон в центъра на Благоевград
15:40 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
План за възстановяване и устойчивост на България
България и Войната в Украйна
Войната в Украйна
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: