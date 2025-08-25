Новини
Нинова: Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива в джобовете на властници и приближени
Автор: Емануела Вилизарова 14:43
Една от мерките, която ще даде най-бърз резултат е веднага да се спрат частните вецове. Няма как да продължава така - за едни милиони, за народа геноцид. Това заяви Корнелия Нинова относно безводието. Тя публикува и списък на частните ВЕЦ. Ето какво гласи и цялата й позиция: 

"Това е списъкът на частните ВЕЦ, които точат вода от язовирите. Отделно са тези на реките. (общо над 200):

Язовирите пресъхват, а собствениците им печелят милиони, докато 260 000 българи мизерстват, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, мъкнат кофи и пълнят бидони. Списъкът е от 2024 г. и го имам официално от министерствата, защото още като бях депутат се борех с тази гигантска несправедливост.

Вода към тези язовири се подава според утвърден годишен и месечен график и количества от министъра на околната среда и водите Манол Генов (от БСП). Същият, който ни убеждава, че водната криза е стабилна и ще се реши само ако оставим доматите си в двора да изсъхнат. Нека журналистите да го намерят и да го питат колко вода е разрешил, на колко частни ВЕЦ и чия собственост са те. Това е ключов въпрос в момента!

Вчера Борисов, който управлява държавата 15 г. и при чието управление се нарязаха "Напоителни системи", и който е главният виновник за кризата, обещава тепърва да се правят сондажи край Плевен. Колко да чакат хората - година, две, пет? И накрая да стане като с водопровода в Перник - парите откраднати, водопроводът не работи. 

А и докато хората чакат, милионите текат към частните вецове и никой дума не обелва за тях. 

Защо ли? Дали има сред собствениците депутати, бивши министри, семействата им, балдъзи и шуранайки? Кои са собствениците и свързаните лица?

Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива като милиони в джобовете на властници и приближени.

Една от мерките, която ще даде най-бърз резултат е веднага да се спрат частните вецове. 

Няма как да продължава така - за едни милиони, за народа геноцид."

Крадливата и лъжливата селяндурка.
